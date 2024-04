Vrachtwagenchauffeur aangehouden na mishandeling politieman

Een dronken 32-jarige vrachtwagenchauffeur uit Belarus is vannacht aangehouden op de verdenking van het mishandelen van een politieman. Hij sloeg de diender met gebalde vuist in het gezicht. Het incident gebeurde op de parkeerplaats Wouwse Tol Noord langs de A58. De agenten waren ter plaatse gegaan na een melding van een vechtpartij tussen twee chauffeurs.

De politie kreeg zaterdag 6 april 2024 omstreeks 02.15 uur een melding dat op de parkeerplaats Wouwse Tol Noord een vrachtwagenchauffeur door een collega mishandeld zou zijn. Het slachtoffer, een Rus, vertelde dat hij wakker was geworden van een toeterende vrachtwagen. Hij was gaan kijken waarna hij met die collega ruzie kreeg en zij elkaar over en weer hadden geslagen. Hij wilde geen aangifte doen.

De andere partij zat inmiddels weer in zijn cabine. Hij weigerde aan de dienders zijn ID-bewijs te laten zien en was erg dronken. Met veel moeite lukte het de man, die onvast ter been was, uit te stappen. Hij gedroeg zich agressief door tegen de ramen van het dienstvoertuig te slaan. De agenten wilden hem een proces-verbaal geven voor het niet tonen van een ID-bewijs en openbare dronkenschap. Plotseling sloeg hij met gebalde vuist een van de dienders in het gezicht. Hij raakte de agent net onder het linkeroog. Hierop is de chauffeur aangehouden. Hij verzette zich flink. Uiteindelijk kregen ze hem onder controle. Hij is vanwege een bloedneus eerst nog nagekeken in de ambulance en daarna overgebracht naar het cellencomplex.