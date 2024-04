Auto uitgebrand op A2 bij Boxtel

Op de snelweg A2 bij Boxtel brandde zaterdagmiddag een personenauto volledig uit. Rond 15.55 uur werd de brandweer gealarmeerd, bij aankomst van de spuitgasten stond het voorruit al volledig in lichterlaaie. Het vuur was snel gedoofd maar van het voertuig bleef weinig over.