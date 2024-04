Meer dan 4.500 Nederlandse militairen onderweg naar Duitsland voor groot ‘conflict’

Militaire colonnes

'Vanaf Oirschot verplaatsen militaire colonnes zich via verschillende routes naar een terrein in het Duitse Altmark. Morgen bouwen militairen onder meer een pontonbrug over de IJssel voor eigen gebruik', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Begeleiding KMar

Vanwege deelname aan Steadfast Defender rijden er vandaag en morgen veel militaire voertuigen op de Nederlandse wegen. Dit gebeurt onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Het is één van de grootste strategische verplaatsingen in de geschiedenis van de landmacht.

Pontonbrug

De bouw van de pontonbrug over de IJssel gebeurt morgenochtend bij Welsum en Olst. Ongeveer tachtig voertuigen gebruiken het ponton om de rivier over te steken. Dat gebeurt vanaf een afgesloten locatie. De drijvende brug is dan ook niet zichtbaar voor publiek. Defensie deelt beelden van de oversteek op social media.

Samenwerken in conflict

In Duitsland trainen de Nederlandse militairen de inzet tijdens een groot conflict. Ze oefenen verschillende gevechtssituaties. Hierbij werken alle militaire disciplines nauw samen.

'Slachtoffers'

Verkenners, vuursteun en luchtdoelverdediging ondersteunen de pantserinfanterie in het gevecht. Andere militairen houden zich bezig met de bevoorrading en transport. Zij moeten zorgen dat de gevechtseenheden het volhouden. De geneeskundige eenheden voeren ‘slachtoffers’ af om ze te behandelen.

Oefening in Polen

'Na de oefening in Altmark reizen 800 Nederlandse militairen door Polen naar Litouwen. Deze eenheid houdt daar nog een tweede veldoefening van twee weken. In totaal nemen 90.000 militairen uit de 32 NAVO-lidstaten deel aan Steadfast Defender', aldus het ministerie.