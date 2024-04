Brand in de Boswachterij Exloo

Door onbekende oorzaak is er woensdagochtend brand uitgebroken in de Boswachterij Exloo. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Omstreeks 07.00 uur werd er melding gemaakt van de brand aan de Voorbosweg in Buinen. Na enig zoekwerk had de brandweer de plaats gevonden en bleek er een bankje in een onderkomen in brand te staan. De brand werd met één straal hogedruk gedoofd.