Scooterrijder aangereden door auto in Veghel

In Veghel is vrijdagavond een scooterrijder aangereden door een auto.

Gewond

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Udenseweg met de Goordonksedijk in Veghel. Brandweer, politie, ambulance en traumahelikopter kwamen massaal ter plaatse. De locatie van het ongeval werd afgezet door politie, brandweerlieden verleenden assistentie. De automobilist bleef ongedeerd, de scooterrijder is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.