Fietsster gewond bij Eext

Even na 13.30 uur vrijdagmiddag werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op het fietspad dat parallel loopt aan de provinciale weg van Gieten naar Rolder ter hoogte van Eexterhalte.

Ten val gekomen

Hier was een fietsster door onbekende oorzaak ten val gekomen. Na onderzoek door het ambulance personeel is de fietsster met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Assen.