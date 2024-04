Flexflitser ingezet bij werkzaamheden brug A7 Purmerend

Sinds donderdag 11 april is een zogenaamde flexflitser ingezet door het Openbaar Ministerie (OM) op A7 ter hoogte van Purmerend, richting Zaandam. Hier wordt aan de weg gewerkt. 'de flitspaal wordt ingezet om de veiligheid van wegwerkers te vergroten', zo meldt het OM.

Snelheidslimiet verlaagd naar 70 km/h

Op de A7 wordt de brug over het Noordhollandsch kanaal versterkt. Vanwege de werkzaamheden is de snelheidslimiet op dit deel van de A7 tijdelijk verlaagd naar 70 km per uur. Als bestuurders zich aan deze maximum snelheid houden, kunnen de wegwerkers veilig hun werk kunnen doen.

Politiecontrole

'Een controle van de politie liet eerder deze week echter zien dat veel bestuurders te hard rijden. Daarom is donderdag 11 april een flexflitser, een verplaatsbare flitspaal, geplaatst', aldus het OM. De flexflitser staat bij oprit 5 vanuit Purmerend richting Zaandam en handhaaft 24/7 op de snelheidslimiet. De flitser rouleert met een locatie voor dezelfde brug, maar dan richting Hoorn.

Snelheid handhaven

Het is niet de eerste keer dat het Openbaar Ministerie een flexflitser inzet op een snelweg. Op de A1 bij Apeldoorn staat ook een flexflitser bij wegwerkzaamheden. Door de uitbreiding van het aantal flexflitsers kan op steeds meer locaties op de snelheid gehandhaafd worden.