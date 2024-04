Rode Kruis: 450.000 mensen in Nederland in verborgen voedselnood

In Nederland zitten meer dan 450.000 mensen in verborgen voedselnood, zegt het Rode Kruis. Deze groep mensen eet niet voldoende of niet voldoende gevarieerd voedsel en krijgt geen voedselhulp. Terwijl ze die voedselhulp wel willen. Het Rode Kruis baseert dit cijfer op de uitkomsten van een onderzoek van Ipsos I&O. De meest genoemde reden voor het ervaren van voedselnood, is dat mensen niet genoeg geld hebben. De hulporganisatie is geschrokken van het hoge aantal mensen in verborgen voedselnood.

Harm Goossens, algemeen directeur van het Rode Kruis: “Dit is niet zomaar een cijfer. Dit is een stille ramp. Het gaat over mensen die zo weinig geld overhouden voor boodschappen en daardoor ’s avonds enkel wat limonade drinken. Over mensen die zelf maaltijden overslaan, zodat hun kinderen wel te eten hebben. Er wordt door de overheid wel gepraat over voedselnood en bestaanszekerheid, maar ondertussen is het probleem nog net zo groot. Terwijl iedereen recht heeft op voldoende en gevarieerd voedsel.”

Te weinig geld voor eten

Het Rode Kruis hoort van mensen dat zij na betaling van de huur, elektriciteit, gas en andere rekeningen, te weinig geld overhouden voor eten. Bovendien krijgt niet iedereen in voedselnood ook voedselhulp, terwijl ze dat wel willen. Zij schamen zich bijvoorbeeld om aan de bel te trekken. Ook weet niet iedereen de weg naar hulp goed te vinden en denkt een deel geen recht op te hebben op voedselhulp.

Voedselnood komt voor bij alle leeftijden, maar de groep alleenstaanden of ouders met kinderen in voedselnood is relatief groter. Bijna 1 op de 5 mensen woonachtig in een grote stad eet te weinig of te weinig gevarieerd. De 450.000 mensen in verborgen voedselnood is volgens het Rode Kruis een ruwe schatting. Mensen zonder adres, onder wie dakloze mensen en mensen zonder verblijfspapieren, zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Boodschappenkaarten

Het Rode Kruis helpt mensen in voedselnood met boodschappenkaarten. Voor ongeveer 3 euro per dag kunnen mensen daarmee eten kopen in de supermarkt. Zo bepalen zij zelf wat ze nodig hebben, van een gezond tussendoortje tot een warme maaltijd. De hulporganisatie deelde in 2023 meer dan 250.000 boodschappenkaarten uit. Daarmee hielp het Rode Kruis 30.000 mensen voor maximaal zes maanden. De hulpverleners verwijzen mensen ook door naar andere vormen van hulp, bijvoorbeeld via de gemeente.

Makkelijker toegang tot hulp

In 2021 liet het Rode Kruis ook door Ipsos I&O onderzoek doen naar voedselnood bij Nederlanders en toen was het percentage Nederlanders in voedselnood hetzelfde. Goossens: “Ondanks de maatregelen die zijn genomen door de overheid, is er dus niets veranderd. Het is de taak van de overheid om voor een structurele oplossing te zorgen. En bijvoorbeeld zorgt dat mensen makkelijker toegang hebben tot hulp, het liefst via plekken van vertrouwen in de wijk, zoals scholen en lokale voedselinitiatieven. En door te zorgen dat mensen die voedselhulp ontvangen, niet worden gekort op sociale voorzieningen, zoals de bijstand. Niemand in ons land zou zich zorgen moeten maken of hij of zij voldoende te eten heeft.”

Doneren voor voedselhulp

Mensen in voedselnood kunnen niet wachten op structurele oplossingen vanuit de politiek, zij hebben nu hulp nodig. Het Rode Kruis biedt daarom de mogelijkheid om mensen in voedselnood te steunen door te doneren op Giro 5125. Zo help je mensen in voedselnood met één of meerdere maaltijden, bijvoorbeeld een alleenstaande moeder of gezin met meerdere kinderen die niet genoeg geld overhouden voor een maaltijd. Doneren kan via IBAN NL02 INGB 0000 0051 25 of via de website van het Rode Kruis.