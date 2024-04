In beslag nemen van 2 honden leidt tot poging doodslag

Honden in beslagnemen

Een rechter-commissaris had besloten dat de honden van de verdachte in beslag moest worden genomen vanwege eerdere incidenten. Agenten kregen de opdracht om 2 honden in beslag te nemen. De eigenaar van de honden was niet thuis, maar liet de honden uit nabij de Drunense Duinen. Agenten reden daarheen en zagen in de Roestelbergseweg de verdachte in de auto op zich afkomen. Het scheelde niet veel of de bestuurder raakte de politiewagen.

Gevaarlijke verkeersovertredingen

De bestuurder reed door en vanaf de Haestrechtstraat in Kaatsheuvel zag een agent in een surveillancewagen de verdachte auto en zette de achtervolging in. De bestuurder reed met hoge snelheid dwars door de bebouwde kom en maakte gevaarlijke verkeersovertredingen.

Wapenstok gepakt

Hij stopte in de Akkerwinde. Als de agent hem wilde arresteren, verzette de verdachte zich. De agent moest de pepperspray inzetten. De verdachte liep desondanks door, pakte een wapenstok en kwam dreigend op de agent aflopen. De agent moest daardoor zijn dienstwapen trekken waarop de verdachte zich overgaf. Hij zit vast voor nader onderzoek.