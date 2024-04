Man met openstaande celstraf aangehouden op Rotterdam The Hague Airport

De marechaussees onderkende de man toen hij met een vlucht uit Marokko aankwam op de luchthaven. Voordat de man landde in Nederland, was de passagier ‘gematcht’ door Targeting Center Borders (TCB) van de Koninklijke Marechaussee. Het TCB kijkt met behulp van verschillende systemen of er personen van buiten de Europese Unie naar Nederland reizen die gecontroleerd of aangehouden moeten worden, zowel via lucht, water als land.

Bij een hit in een van de systemen gaat er een alert uit, zoals gisteren gebeurde in Rotterdam. Het TCB werkt samen met meerdere diensten, zoals de IND, de Nationale Politie, de Douane en de Zeehavenpolitie.