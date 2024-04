Politie onderzoekt schietincident Vismarkt

De politie doet onderzoek naar een schietincident, dat op woensdagavond 17 april plaatsvond bij de Vismarkt in Groningen. Een 23-jarige man uit Sappemeer raakte gewond. Er is nog geen aanhouding verricht.

De politie kreeg rond 20:50 uur een melding van een conflict op de Vismarkt. Als snel kregen ze de informatie dat daarbij ook zou zijn geschoten. Bij de Vismarkt troffen men de gewonde 23-jarige man uit Sappemeer. Hij is ter plaatse behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Men is direct na het incident begonnen met sporenonderzoek. Ook hebben ze gesproken met meerdere mogelijke getuigen. Het is nog niet bekend wat de toedracht van het schietincident is geweest.