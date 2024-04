Wet sluiting Groningenveld gaat per 19 april 2024 in

De sluiting van het Groningenveld gaat per 19 april 2024 definitief in. Woensdag 17 april 2024 heeft de Koning de wet ondertekend en vandaag is deze gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee komt de gaswinning definitief ten einde.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief staat hier vrijdag 19 april 2024 met Groningers bij stil op de plek waar zo’n 65 jaar geleden voor het eerst Gronings gas werd gevonden.

‘Eindelijk is er zekerheid’

Staatssecretaris Vijlbrief: “Na jarenlange inzet van vele Groningers is de sluiting een feit. Eindelijk is er zekerheid. We hebben woord gehouden aan Groningers. De gaskraan in Groningen is dicht en blijft dicht. Dat betekent niet dat alle ellende is opgelost, maar wel dat de bron van ellende stopt.”

Gesloten op de plek waar het begon

In een weiland in Kolham werd halverwege vorige eeuw het Gronings gas gevonden. Op die plek ondertekent staatssecretaris vrijdag symbolisch de wet en overhandigt deze aan regionale bestuurders en maatschappelijke organisaties als vertegenwoordigers van Groningen.