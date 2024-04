Eerste vernieuwde Apache-helikopters gevechtsgereed

Eerste vier toestellen

Op vliegbasis Gilze-Rijen staan de eerste vier toestellen paraat voor taken in binnen- en buitenland. De helikopters zijn weer berekend op de huidige tijd en tot 2050 inzetbaar. Dat maakte staatssecretaris Christophe van der Maat bekend bij de ceremoniële presentatie..

'Nieuw tijdperk in de luchtmacht'

“Met de Apache Echo betreden we een nieuw tijdperk in de luchtmacht”, zei staatssecretaris Christophe van der Maat. “De eigenschappen van deze gevechtshelikopter zijn uitermate geschikt voor het veranderende karakter van onze dagelijkse operaties.”

Meer toestellen

De Apaches zijn de eerste van 20 vernieuwde exemplaren die terugkeren naar het 301 squadron op vliegbasis Gilze-Rijen. Nog eens 6 stuks heeft Defensie op dit moment al in gebruik voor trainingen in het Texaanse Cavazos (voormalig Fort Hood) in de Verenigde Staten. In 2025 komen hier twee toestellen bij.

Wendbaarder

De AH-64E, oftewel de Apache Echo, is de gemoderniseerde variant van de Apache Delta (AH-64D). Defensie beschikt er sinds 1997 over. Na twintig jaar intensief gebruik was een modernisering noodzakelijk.

Grote upgrade

Door een grote upgrade in de Verenigde Staten beschikken de toestellen nu onder meer over nieuwe radarsystemen, sensoren en radio- en navigatiesystemen. Andere snufjes zijn moderne composieten rotorbladen en een verhoogd motorvermogen.

Wendbaarder

Die vernieuwingen zorgen ervoor dat de Apaches beter zijn uitgerust voor hun taken. De helikopters zijn nu wendbaarder in de lucht. Ook kunnen ze beter communiceren met grondtroepen en andere luchteenheden. Defensie zet de Apaches bijvoorbeeld in om tijdens missies grondtroepen en transporthelikopters te beschermen, verkenningsvluchten uit te voeren en gebieden te bewaken.