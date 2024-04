Brandweer blust buitenbrand

De brandweer werd zaterdagmiddag rond 15.44 uur gealarmeerd voor een buitenbrand langs het Beatrixkanaal nabij de Erica in Best.

Enkele afgezaagde takken brandde wat gepaard ging met rookontwikkeling en af en toe een vlam. Brandweerlieden doofde het vuur waarna men al snel weer terug richting de kazerne keerde. Hoe de takken zijn gaan branden is niet bekend. De omgeving tussen de rijbaan en het kanaal was behoorlijk nat.