Politie houdt drie personen aan in onderzoek naar aanslagen Tilburgse coffeeshop

Een coffeeshop in Tilburg aan de Gasthuisring is de afgelopen tijd het doelwit van meerdere aanslagen. 'Hoewel het onderzoek nog altijd in volle gang is, heeft de politie een aantal aanhoudingen verricht', zo laat de politie maandagmiddag weten.