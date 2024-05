Wat kun je doen als de bouw van je huis niet verloopt zoals gewenst?

Juridische procedure

Je huis ontwerpen kun je natuurlijk ook zelf doen als je er de kennis voor hebt. Zelfs bouwen kun je zelf doen. Maar de meeste mensen die een huis laten bouwen besteden dit uit. Naarmate de bouw vordert kunnen er echter problemen ontstaan. Dat is vervelend maar in veel gevallen kun je er uit komen met de aannemer. Als dat niet lukt dan eindigt het soms helaas met een juridische procedure.

Houd altijd een vinger aan de pols bij de bouw

Wanneer de bouw van het huis is gestart is het zaak om als opdrachtgever de vorderingen in de gaten te houden. Natuurlijk hoef je je niet dagelijks op de bouwplaats te laten zien. Dat kan zelfs irritatie wekken. Maar het is volstrekt normaal wanneer je je regelmatig door de aannemer laat informeren over de voortgang. Als er een probleem is moet de aannemer ook direct contact met je opnemen om de gevolgen daarvan te bespreken, plus mogelijke oplossingen die kunnen worden overwogen. Op die manier weet je waar je aan toe bent en kun je ook zelf maatregelen nemen.

Vertraging in de bouw

Een veel voorkomend probleem bij de bouw van een huis is vertraging. De aannemer zal proberen de schuld daarvoor bij anderen te leggen. Materialen worden niet op tijd geleverd. Een onderaannemer komt zijn afspraken niet na. Er is personeelstekort. Het weer zit tegen. Een reden kan legitiem zijn, maar soms kun je daar als opdrachtgever je twijfels over hebben. Als je meent dat de aannemer in gebreke blijft dan kun je hem eerst zelf schriftelijk hierop aanspreken. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert dan wordt het tijd om een vastgoed advocaat in te schakelen. Soms werkt het als een advocaat een brief stuurt. Dit maakt soms net wat meer indruk.

Zorg voor duidelijke afspraken

Zorg dat je je indekt voor mogelijke risico’s. Stel dat je je huidige woning hebt verkocht met het idee dat je op een bepaald moment naar je nieuw gebouwde huis kunt verhuizen, dan is vertraging in de bouw natuurlijk een groot probleem. Door de zaak te bespreken met een vastgoedadvocaat van Damsté Advocaten kan er mogelijk snel een passende oplossing worden gevonden in overleg met de aannemer. Bij de bouw van een huis treedt eigenlijk altijd wel vertraging op. Soms kan de aannemer zich daarbij beroepen op overmacht. Zorg er dus voor dat je een alternatief hebt waar je tijdelijk kunt wonen als het nieuwe huis niet op tijd klaar is en dat hiervoor ook budget beschikbaar is. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk een vakantiewoning betrekken of een huis huren.