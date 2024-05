Zo belangrijk is goede marketing voor je bedrijf

Een product in de markt zetten of je bedrijf promoten is heel belangrijk. Als je je marktaandeel en omzet wilt verhogen dan is het immers van belang dat iedereen weet waar ze je kunnen vinden. Zeker als startende ondernemer wil je ervoor zorgen dat jouw klanten weten dat je er bent.

Goed marketingplan

Met een goed marketing plan kun je je naamsbekendheid een flinke zet in de goede richting geven. Je kunt zo’n plan zelf ontwikkelen, maar je kunt er ook hulp bij krijgen van mensen die weten waar ze over praten.

Voor wie werkt jouw bedrijf?

Voordat je investeert in marketing moet je weten voor wie je werkt. Dat heet met de internationale term KYC, oftewel Know Your Customer. Je moet weten wie je klanten zijn. Wat is hun leeftijd, zijn het mannen of vrouwen en wat is hun opleidingsniveau? Als je dat soort dingen weet, dan weet je ook hoe en waar je moet adverteren om je doelgroep te bereiken. Adverteren via Facebook gaat niet werken als jouw klanten uitsluitend LinkedIn gebruiken als platform, of als het juist jongeren zijn die alleen op Instagram of TikTok actief zijn. Ook de manier waarop je je klanten aanspreekt speelt een belangrijke rol. Ouderen spreek je aan met ‘u’, maar mensen tot pakweg middelbare leeftijd vinden het doorgaans prettiger om te worden getutoyeerd. Of je de u-vorm gebruikt kan ook afhangen van de branche waarin je werkzaam bent. Een advocaat doet dat eerder dan een kapper.

De kosten voor marketing

De kosten voor een goede marketingcampagne kunnen snel oplopen. Het is dan ook zaak om goed in de gaten te houden of dat wat je doet het juiste effect heeft. Het is immers zinloos om in een Google Ads campagne te investeren als jouw klanten je vooral door mond tot mond reclame bereiken of via huis aan huis reclame. Je kunt je hiervoor laten adviseren door een medewerker van Etage0.nl. Door de marketing goed te laten aansluiten bij je doelgroep is de kans kleiner dat je geld uitgeeft zonder resultaat. Overigens is marketing natuurlijk nooit een garantie. Vooral een nieuw product of bedrijf moet soms alles uit de kast trekken om een plekje te veroveren. Soms lukt dat en wordt het bedrijf een succes, maar het kan ook dat jouw product of concept niet aanslaat. Dat is het risico van ondernemen.

Monitor je marketing

Als je bepaalde marketing tools toepast dan kan het zijn dat die in het begin goed werken. Maar blijft dat ook zo? Houd dus altijd de vinger aan de pols. Het kan zijn dat het sentiment verandert. Zo waren er vroeger veel meer mensen actief op Facebook dan tegenwoordig. Velen hebben nog wel een account maar gebruiken het niet meer of veel minder. Hier zijn andere platforms voor in de plaats gekomen. Vooral jongeren zijn gevoelig voor dit soort trends. Als zij je doelgroep zijn, is het dus zeker belangrijk om trends te blijven volgen. Zo kun je daar snel op inspelen en je marketing strategie aanpassen.