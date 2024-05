Advertentie op marktplaats leidt tot vondst wapens en munitie

Op de Ettenseweg in Roosendaal heeft de politie donderdagochtend 30 mei door een marktplaats advertentie meerdere wapens, munitie en een flinke hoeveelheid geld gevonden. Twee mannen zijn daarvoor aangehouden.

Een van de verdachte had meerdere stoomreinigers te koop aangeboden op marktplaats. Deze reinigers waren gestolen en de rechtmatige eigenaar herkende zijn spullen in de advertentie. Hij tipte de politie, die vervolgens een zoeking in gang stelde. Zij troffen daarbij niet de stoomreinigers aan, maar wapens, munitie en €10.000,- aan contant geld. Twee mannen van 28 en 57 jaar uit Roosendaal zijn aangehouden en worden verhoord.