Tweetal aangehouden op verdenking van diefstal elektrische fietsen

Het tweetal zat in een speeltuin annex parkje aan de Kapellerie en was in het bezit van twee e-bikes. Ook hadden ze inbrekerswerktuig (gereedschap) bij zich. Bij controle bleek dat in ieder geval één van de fietsen gestolen was. De verdachten zijn aangehouden en de fietsen en het gereedschap dat ze bij zich hadden zijn in beslag genomen.

Uit onderzoek blijkt dat één van de fietsen vrijdag 31 mei rond 18.00 uur afgesloten is achtergelaten op station Kruiningen-Yerseke. De eigenaar van deze fiets heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de herkomst van de tweede fiets nog.