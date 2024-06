Snelweg dicht na ongeval met bestelbus en personenauto op A58 bij Oirschot

Vrijdagavond zijn een bestelbusje en een personenauto met elkaar in botsing gekomen op de A58 bij Oirschot.

Weg afgesloten

Bij de botsing raakte zowel het bestelbusje als de personenauto zwaar beschadigd. Het is niet bekend of er ook mensen gewond zijn geraakt. De politie sloot de weg geheel af om de hulpverleners alle ruimte te geven. De politie is ook een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval.