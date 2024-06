Brand in transformatorhuisje in Musselkanaal; 23 woningen ontruimd

In een transformatorhuisje aan de A.H. van Swinderenstraat in Musselkanaal is dinsdagavond rond 18.30 uur brand uitgebroken. In totaal zijn 23 woningen ontruimd. De bewoners worden opgevangen in de kerk aan de Marktstraat in Musselkanaal.