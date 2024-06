Fietser gewond geraakt bij botsing met auto Oirschotseweg in Best

Dinsdagochtend rond 11.50 uur heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden op de Oirschotseweg in Best.

Botsing auto en fietser

Ter plaatse had er een botsing tussen en personenauto en een fietsster plaatsgevonden. Een in allerijl gealarmeerde traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te landen. Over het opgelopen letsel van het slachtoffer is niks bekend. Naar de precieze toedracht van het ongeval doet de politie onderzoek.