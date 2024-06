Dak voormalig distributiecentrum Jumbo in Veghel stort in

De brandweer is dinsdagmiddag gealarmeerd voor een dak dat is ingestort bij een bedrijf aan De Amert in Veghel.

Werkzaamheden

Het betreft een voormalig pand van Jumbo. Er waren werkzaamheden bezig, of die ook de oorzaak zijn is ons nog niet bekend. Voor zover bekend vielen er geen gewonden. De schade aan het pand is groot. Mogelijk is het dak bezweken vanwege de hevige regenval.