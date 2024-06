Arrestatieteam houdt verdachte betrokkenheid schietincident Rotterdam Hoogvliet aan

Afgelopen woensdag is in Vlaardingen door een arrestatieteam een 34-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident vorig jaar op de Middenbaan Noord in Hoogvliet Rotterdam. 'De verdachte wordt vrijdag 28 juni voorgeleid', zo meldt de politie donderdag.