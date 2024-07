Man betrapt inbrekers in huis, twee mannen aangehouden na achtervolging

De politie heeft twee mannen aangehouden voor het inbreken in een huis aan de Oude Tilburgsebaan. Dat gebeurde zondag 30 juni vroeg in de ochtend. De bewoner van het huis betrapte de mannen en ging er zelf achteraan. De politie kon het duo daarna aanhouden.

De 36-jarige bewoner van het huis hoorde rond 04.00 uur gerommel. Toen hij in de woonkamer ging kijken, zag hij daar een man staan die in zijn kast stond te rommelen ook stond er nog een man bij de tuindeuren. Toen die man de bewoner opmerkte, vluchtte zij het huis uit de tuin in.

Achtervolging

Het slachtoffer zag het duo door de poort de tuin uit vluchten, waarop hij achter ze aan ging. Een eindje verderop zag hij ze staan. Toen de inbrekers de man aan zagen komen staken ze de Rijksweg over, om daarna een weiland in te vluchten. Het slachtoffer staakte zijn achtervolging en belde de politie.

Agenten waren snel ter plaatse en zagen een verdacht voertuig rijden met Frans kenteken. Ze volgde de auto en gaven het op de Rijksweg een stopteken. Ter hoogte van de Akkerstraat kwam de auto tot stilstand. De bijrijder sprong de auto uit, rende de berm in en sprong over prikkeldraad. Hierop zette een agent het stroomstoot wapen in. De verdachte kon, onder hevig protest, worden aangehouden. De andere verdachte werd uit de auto gehaald. Beide mannen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze zitten nog vast.