Budgetmaatschappijen minder vervuilend dan traditionele vliegmaatschappijen

Binnen Europa vliegen budgetmaatschappijen efficiënter en vervuilen daarmee minder dan traditionele luchtvaartmaatschappijen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Prijsvechters vliegen over het algemeen met zuinigere toestellen en vervoeren minder overstappers.

De Consumentenbond vergeleek verschillende Europese maatschappijen en routes. Budget airlines zoals Corendon, easyJet, Ryanair, TUI en WizzAir hebben geen ruime businessclass. Daardoor zijn hun toestellen beter gevuld. En over het algemeen vliegen zij passagiers rechtstreeks naar hun bestemming.

Traditionele maatschappijen als KLM, Lufthansa en British Airways hebben door hun ruime businessclass vaak minder goed gevulde toestellen. En vliegen veel reizigers ook met een overstap naar bestemmingen. Dat laatste is vervuilender. Taxiën, opstijgen en landen zorgen namelijk voor veel uitstoot van allerlei schadelijke broeikasgassen (zoals CO2).

Vervuilende overstap

Op de route Kopenhagen – Nice bijvoorbeeld, kunnen consumenten kiezen voor 3 maatschappijen die rechtstreeks vliegen. Daarnaast vliegt ook KLM op die route, maar passagiers moeten op Schiphol overstappen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘KLM hanteert voor vluchten met een overstap lagere prijzen dan voor rechtstreekse vluchten. Daarmee concurreert het direct met de minder vervuilende vluchten. Dat strookt niet met de duurzame ambities die KLM zegt te hebben.’

Oude toestellen

De Consumentenbond bekeek ook de leeftijd van vliegtuigen op directe vluchten van Nederland naar Lissabon en naar Rome. De vliegtuigen van easyJet, ITA (voorheen Alitalia) en Wizz Air zijn op die routes gemiddeld maar 1 tot 5 jaar oud. KLM, TAP Air Portugal en Transavia vliegen met de oudste toestellen: respectievelijk 18, 17 en 16 jaar oud. Oudere toestellen verbruiken meer kerosine dan nieuwere. Toch vervangen traditionele maatschappijen hun toestellen gemiddeld maar eens in de 20 à 25 jaar.

Molenaar: ‘Je zou denken dat het duurzaam is om oude toestellen ‘op te gebruiken’, maar de productie van een toestel is slechts verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot. 95% van de uitstoot komt van het gebruik.’

Greenwashing

Luchtvaartmaatschappijen adverteren graag met hun duurzame ambities en hanteren ten onrechte groene claims. Op 22 juni 2023 riep de Consumentenbond daarom samen met 15 andere Europese consumentenorganisaties de toezichthouders op iets te doen aan de greenwashing van 17 Europese luchtvaartmaatschappijen.

Er werd aan de maatschappijen opgeroepen om te stoppen met misleidende reclame-uitingen. En in maart van dit jaar werd KLM door de rechter op de vingers getikt vanwege valse duurzaamheidsclaims. Deze zaak werd aangespannen door Fossielvrij NL.

Molenaar: ‘Duurzaam vliegen bestaat niet. Vliegen is met afstand de meest vervuilende manier van vervoer. Maar consumenten hebben wel enige invloed op hun ecologische footprint bij vliegen. Negeer de groene praatjes van de maatschappijen en kijk hoe efficiënt een maatschappij vliegt.’