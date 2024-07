Felle brand in garage naast woning aan de Bunt in Haaren

De brandweer is donderdagmiddag rond 16.30 gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Bunt in Haaren.

Garage naast woning

Het vuur greep snel om zich heen waarop de brandweer direct opschaalde naar middelbrand en later naar grote brand. De brand woedde in een garage naast een woning maar sloeg niet over naar de woning zelf. Ook in de achtertuin van een woning aan het aangrenzende Tempeliersdal woedde brand.

Deuren opgebroken door brandweer

Brandweerlieden hebben meerdere poorten en deuren moeten open breken omdat bewoners niet thuis waren. Uiteindelijk werden maar twee blusvoertuigen ingezet, de overige eenheden konden onverrichter zake terug naar de kazerne. De brand trok veel bekijks van omwonenden.