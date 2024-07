OM: Dood 18-jarige vrouw uit Joure was eerwraak

Op dinsdag 28 mei werd in het water aan de Knardijk in Lelystad het lichaam aangetroffen van een 18-jarige vrouw. Het onderzoek naar haar dood heeft duidelijk gemaakt dat het gaat om Ryan al Najjar uit Joure.

Twee broers aangehouden

'Het onderzoek leidde op 3 juni tot de aanhouding van twee mannen. Op 20 juni heeft de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland de gevangenhouding van de twee verdachten bevolen voor de duur van negentig dagen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Beperkingen opgeheven

Donderdag heeft de officier van justitie bevolen dat er geen beperkingen meer gelden voor de twee verdachten. Het is in de visie van het Openbaar Ministerie in het belang van het onderzoek niet langer noodzakelijk dat de twee geen ander contact met de buitenwereld hebben dan met hun advocaat. Op 13 september 2024 staat een eerste pro formazitting gepland in Lelystad.

Eerwraak

Het strafrechtelijk onderzoek gaat ondertussen onverminderd door. 'De twee mannen, die broers van het slachtoffer zijn, worden verdacht van het plegen van moord in vereniging. Er zijn in het onderzoek aanwijzingen naar voren gekomen dat er sprake is van eergerelateerd geweld', aldus het OM. De politie is nog altijd op zoek naar meer informatie. Daarom zal door de politie aan de hand van enkele concrete onderzoeksbevindingen vandaag ook opnieuw de hulp van het publiek gevraagd worden.

Vader ook verdacht

Ook de vader van het slachtoffer wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Er zijn aanwijzingen dat hij zich momenteel in Syrië bevindt. Vanuit het onderzoek zijn maatregelen genomen om zijn aanhouding te bespoedigen.