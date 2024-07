Verwarde man met kruisboog en mes na zoektocht in Amersfoort aangehouden

In de nacht van zondag op maandag 8 juli is rond 01.00 uur is een 34-jarige man uit Amersfoort aangehouden. Dit meldt de politie.

Verward

'Naar de man werd sinds zondagavond gezocht. Er waren meldingen dat hij verward gedrag vertoonde en vernielingen had aangericht in zijn woning. Ook zou hij met wapens in zijn auto vertrokken zijn', aldus de politie.

Mes en kruisboog

Omstreeks 20.00 uur trof de politie het voertuig in de buurt van Park Silverein. Agenten zagen dat hij onder andere een mes en kruisboog bij zich had en daarmee dreigde. Politieagenten probeerden de man uit zijn auto te krijgen en hebben gedreigd om geweld te gebruiken. Toen de man geen gehoor gaf en weer ging rijden is één waarschuwingsschot gelost.

Verdachte overgedragen aan zorgkader

Na zijn vlucht heeft de politie de zoektocht voortgezet. Uiteindelijk werd de man omstreeks 01.00 uur op straat aangehouden. Daarbij verzette de man zich en werden agenten uitgescholden en bespuugd. De man werd overgedragen aan het zorgkader. Onder meer een mes en kruisboog zijn in beslag genomen en er wordt onderzocht of deze wapens onder verboden middelen vallen.