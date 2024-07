Gaslek door graafwerkzaamheden

Rond 14.40 uur werd tijdens graafwerkzaamheden een gasleiding geraakt in een achtertuin van een woning aan de Groeskuilenstraat in Gemert.

Op straat was het ontsnapte gas goed te ruiken. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de situatie gecontroleerd totdat netbeheerder Enexis ter plaatse was. Deze gaat de leiding repareren. De werkzaamheden in de tuin gebeurde met een minigraver en liggen momenteel stil.