'Minder blaren bij 4Daagse maar duizenden zakjes ijs tegen hitte'

Het Rode Kruis hielp dit jaar bijna 3.600 mensen met blaren op de 4Daagse in Nijmegen. Dat is minder dan recordjaar 2023, toen hulpverleners bijna 4.500 blaarbehandelingen uitvoerden. Gemiddeld ging het ook dit jaar om twee tot drie blaren per behandeling. Vrijwilligers plakten meer dan 13 kilometer tape, vorig jaar was dat 26 kilometer tape.

Meer hittegerelateerde klachten

Han Pelster, operationeel leider van het Rode Kruis: "We kijken opnieuw terug op een geslaagde wandelmars. Blaren voerden traditiegetrouw weer de boventoon, maar we kregen dit jaar ook te maken met veel hittegerelateerde klachten bij mensen. Met behulp van al onze vrijwilligers waren we goed voorbereid op de hitte vandaag. Bijzonder is dat we dit jaar ook hulp kregen van mensen uit vluchtelingenopvanglocaties van het Rode Kruis uit het hele land."

Duizenden zakjes ijs

Zowel wandelaars als het publiek kreeg vrijdagmiddag last van de hitte. Vanwege de hitte vulden hulpverleners van het Rode Kruis op donderdagavond en vrijdag meer dan 15.000 plastic zakjes met ijs. Via de oproepdienst Ready2Help kwamen tientallen extra vrijwilligers daarmee helpen. Die zakjes werden uitgedeeld bij de finish aan jonge kinderen, ouderen en mensen die er heel verhit uitzagen. Ook was er extra ijs om mensen te koelen en stond er een extra koelbad klaar bij de medische dienst.

Wedren

Op de Wedren hielp het Rode Kruis vrijdag tot nu toe 50 mensen met warmteletsel, langs de route nog eens 50 mensen. Zij voelden zich duizelig vanwege de hitte of warmte-uitslag op de benen. Dat kan komen omdat mensen te weinig hebben gedronken of gegeten of ze te weinig bescherming droegen. Zij kregen van het Rode Kruis zakjes ijs of een koude handdoek om hun voeten of hoofd te koelen.

Twee dagen goed wandelweer

Dat er minder blaren zijn, is volgens het Rode Kruis te danken aan het goede wandelweer de eerste twee dagen. Ook kan het zijn dat wandelaars beter zijn getraind of beter schoeisel dragen. Qua blaren was woensdag de drukste dag. Hulpverleners hielpen wandelaars tot 23.30 uur maar liefst 1.000 mensen op de grote blarenpoli op de Wedren. Op de laatste wandeldag werden weinig blaarbehandelingen uitgevoerd: 111.

Cijfers hulpverlening Rode Kruis

Op de hulpverlening bij de hulpposten zijn de afgelopen vier dagen de volgende materialen gebruikt:

•5.540 kilo ijs

•7900 bloedlancetten om blaren te prikken

•13.260 meter leukoplast

•46 liter kamferspiritus om voeten schoon te maken

•34.300 gaasjes

•22 liter jodium