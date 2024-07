Vrouw opgepakt voor witwassen Rotterdam The Hague Airport – contant geld in onderbroek en schoen

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag 23 juli een vrouw aangehouden op Rotterdam The Hague Airport op verdenking van witwassen. Marechaussees kregen een melding dat een passagier bij de veiligheidscontrole op de luchthaven een aanzienlijke hoeveelheid contant geld in haar rechterschoen en in haar onderbroek had verstopt. Het bleek in totaal om bijna 9800 euro te gaan.