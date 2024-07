Auto op zijn kop A2 bij Boxtel

Mede weggebruikers schoten te hulp, nog vooraankomst van de hulpdiensten was de automobilist al uit het voertuig. Wel is hij ter plaatse nagekeken in een ambulance maar raakt niet noemenswaardig gewond. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto geborgen waarna de snelweg richting Eindhoven weer kon worden vrijgegeven.