Vrachtwagen op zijn kant in greppel op parkeerplaats langs de A2 bij Liempde

Dinsdagmiddag rond 13.40 uur belandde een vrachtwagen op zijn kant in een greppel in Liempde. Dit gebeurde op de parkeerplaats Velder langs de A2 bij Liempde.

Chauffeur lichtgewond

De chauffeur is ter plaatse nagekeken en raakte slechts lichtgewond. De brandweer heeft een lekkage van een vloeistof weten te stoppen. Eén van de wegen op het parkeerterrein is nu afgesloten. Een bergingsbedrijf zal het gevaarte weer op zijn wielen zetten en afvoeren. Momenteel zijn Rijkswaterstaat en de politie nog aanwezig.

Papier

Momenteel is men bezig de lading, papier, uit de vrachtwagen te halen welke in de greppel langs de A2 bij Liempde licht. Men gebruikt hiervoor een mobiele kraan. Later zal de vrachtwagen rechtop gezet en geborgen gaan worden.