Nieuwe tijdelijke radar Nieuw Milligen bewaakt luchtruim van Nederland

Vanaf vandaag bewaakt een nieuwe radar in Nieuw Milligen het luchtruim in Nederland. 'Het gaat om de Groundmaster400a van fabrikant Thales. Deze vervult de taken tot het nieuwe SMART-L-radarstation in Herwijnen operationeel is', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.