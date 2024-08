Rover: Grote zorgen bij reizigers om fors duurdere treinkaartjes

Rover maakt zich grote zorgen over de aangekondigde prijsverhoging bij NS en vreest dat de trein voor veel reizigers te duur wordt. Dit meldt de belangenorganisatie voor reizigers vrijdag.

'Maatregelen politiek nodig'

Rover roept NS en de politiek op tot maatregelen: "een forse prijsstijging en nog steeds minder leveren, hier moet een halt aan worden toegeroepen." NS heeft aangekondigd volgens jaar met een extra inflatiecorrectie van 8,7% te komen bovenop de reguliere prijsstijging. Naar verwachting zullen de treinkaartjes daardoor meer dan 10% duurder worden. Vorig jaar werd een grote prijsstijging voorkomen toen de Tweede Kamer financieel te hulp schoot. Deze steun is er nu echter niet meer waardoor de rekening naar de reiziger doorschuift.

Reizigers wegjagen

Rover is bang dat de hogere prijzen alleen maar meer reizigers zullen wegjagen. “Een aantrekkelijk product zorgt er voor dat reizigers terugkomen bij de NS, door de prijzen steeds maar te verhogen wordt een negatieve spiraal ingezet", vreest Rover-directeur Freek Bos. Rover wijst erop dat de beschikbaarheid van openbaar vervoer noodzakelijk is voor de bereikbaarheid van het land: "een voor velen onbetaalbare trein is echter nog nauwelijks openbaar vervoer te noemen".

Ook nog minder treinen

De reiziger wordt bovendien dubbel gedupeerd: ook volgend jaar rijden er namelijk op een aantal trajecten minder treinen dan afgesproken in het contract tussen NS en het ministerie. Dit omdat NS nog steeds niet alle reizigers van de pre-coronaperiode heeft weten terug te winnen. Reizigers gaan dus fors meer betalen van een product dat nog steeds niet voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen. "Prijsverhogingen zetten de betaalbaarheid onder te grote druk en is voor reizigers een van belangrijkste zorgpunten in het openbaar vervoer”, waarschuwt Freek Bos. Hij roept NS en de politiek op om te zorgen voor een goed en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen.