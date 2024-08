Brand verwoest leegstaande woning

Veghel In de nacht van vrijdag op zaterdag rukte de brandweer uit voor een uitslaande woningbrand op de Corridor in Veghel. Een dichtgetimmerde woning langs de snelweg A50 ging volledig in vlammen op.

De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling welke over het industrieterrein richting het centrum van Veghel trok. De brandweer is met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en twee waterwagens aanwezig. De toedracht van de brand is niet bekend.