Man (69) slachtoffer van gijzeling en beroving in Eindhoven

Een 69-jarige man uit Gilze is zaterdagavond 17 augustus slachtoffer geworden van een beroving met geweld en is voor enkele uren gegijzeld geweest. Dit meldt de politie zondag.

Meegenomen in eigen auto

Hij werd rond 17.00 uur overvallen door meerdere mannen en meegenomen in zijn eigen auto. De daders wisten buit te maken en hebben het slachtoffer vervolgens weer achtergelaten in zijn eigen auto in Eindhoven. De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen.

Beroving en gijzeling

De man zou een afspraak hebben met iemand bij een woning aan de Celebeslaan in Eindhoven. Daar werd hij echter overvallen door meerdere mannen en moest onder dwang zijn auto weer in. Vervolgens zijn ze in een grijze Range Rover Evogue vermoedelijk enkele uren door Eindhoven gereden. De daders wisten ook buit te maken. Vervolgens hebben ze het slachtoffer achtergelaten in zijn auto en zijn er vandoor gegaan.

Getuigen gezocht

De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden van de beroving en gijzeling.