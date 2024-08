Marineschip Zr.Ms. Karel Doorman keert terug van missie in Rode Zee

Vrijdag 23 augustus keert marineschip Zr.Ms. Karel Doorman terug van de EU-operatie Aspides in de Rode Zee. 'Het schip heeft bijgedragen aan de bescherming van internationale scheepvaart tegen de dreiging van Houthi-eenheden. De aankomst in Den Helder staat gepland om 11.00 uur', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Vier maanden missie

Met een bemanning van meer dan 250 personen zorgde het schip de afgelopen vier maanden voor logistieke ondersteuning en medische capaciteit in de Rode Zee en Golf van Aden. Zr.Ms. Karel Doorman voorzag andere deelnemende schepen van onder meer brandstof, munitie en goederen. Daarnaast bood het schip ruim twee maanden onderdak aan de internationale staf. Die stuurde de operatie vanaf zee aan.

Afwenden drone-aanval

Het schip speelde ook een belangrijke rol bij het afwenden van drone- en raketaanvallen door middel van beeldopbouw met een radar. Zo waarschuwde de bemanning het Griekse marineschip HS Psara in de nacht van 8 juli voor twee naderende drones. De Grieken maakten deze vervolgens onschadelijk.

Cruciale route

De Rode Zee en Golf van Aden zijn verbonden door de nauwe zeestraat Bab al Mandab. Die vormt een cruciale route voor de commerciële scheepvaart tussen Azië en Europa.

Met de deelname aan EU Operatie Aspides droeg Nederland bij aan het handhaven van de vrije doorvaart. Europa, en meer specifiek Nederland, heeft daar economisch belang bij. Geen vrije doorvaart kan betekenen dat Nederlandse consumenten te maken krijgen met prijsstijgingen op producten.

Medische hulp

Tijdens de missie leverde Zr.Ms. Karel Doorman ook medische hulp. Zo werd aan boord een opvarende van een koopvaardijschip behandeld. De man raakte gewond door een raketaanval van Houthi-rebellen. Het schip beschikt speciaal voor dit soort gevallen over een hospitaal met twee operatiekamers. Ook is er een ongeveer 50-koppig medisch team aan boord. Met een lengte van 205 meter is Zr. Ms Karel Doorman het grootste schip van de marine.