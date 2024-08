Gewonde bij ongeval A50 bij Sint-Oedenrode

De snelweg tussen Eerde en Sint-Oedenrode werd volledig afgesloten, verkeer stond enige tijd achter het ongeval vast. Beide betrokken voertuigen stonden ver van elkaar. De auto stond links tegen de vangrail in de middenberm en de motor lag vele tientallen meters verderop rechts in de berm. De motorrijder is gewond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de automobilist is niets bekend.