Man aangehouden na steekincident in Amsterdam

Omstreeks 15.00 uur werd het slachtoffer, een 34-jarige man uit Amsterdam, zwaargewond aangetroffen. Met ernstig letsel is de man naar een ziekenhuis gebracht. In de omgeving kon een eveneens 34-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats. Er is een mes gevonden en in beslag genomen.

De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek naar het incident.