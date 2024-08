Nederlandse Marine sluit zich aan bij NAVO-vlootverband

De Koninklijke Marine is vanaf deze week met 2 schepen actief voor de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dit meldt het ministerie van Defensie maandag.

SNMG1

'Dit is een van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO. Zr.Ms. Van Amstel is maandagmiddag uit Den Helder vertrokken om zich hierbij aan de sluiten. Zr.Ms. De Ruyter verliet de haven in Den Helder hiervoor vorige week al', aldus het ministerie.

160-koppige bemanning

Het multipurposefregat Zr.Ms. Van Amstel is met een ongeveer 160-koppige bemanning onder meer inzetbaar voor onderzeebootbestrijding. Zr.Ms. De Ruyter, met zo’n 20 man meer aan boord, richt zich op luchtverdediging en commandovoering. Al deze capaciteiten zijn relevant voor inzet in het NAVO-vlootverband. De bedoeling is dat de Van Amstel zo’n 3,5 maand vaart voor SNMG1. Zr.Ms. De Ruyter wordt medio oktober terug verwacht in Den Helder.

'Bijdrage aan zowel de nationale als internationale veiligheid'

De deelname aan het NAVO-vlootverband biedt de bemanningen niet alleen waardevolle operationele ervaring en training. Ook draagt dit bij aan de vaardigheden en paraatheid van het schip en de Nederlandse marine. Op die manier levert de marine een bijdrage aan zowel de nationale als internationale veiligheid.

Snelle reactiemacht

SNMG1 bestaat uit oorlogsschepen van verschillende NAVO-landen. Het vlootverband opereert in de Noordzee, Oostzee en Atlantische oceaan. De vloot is onderdeel van de snelle reactiemacht van de NAVO en is 24/7 inzetbaar als de NAVO daarom vraagt. Met de toenemende spanningen die Rusland veroorzaakt, zijn deze eenheden belangrijker dan ooit voor de verdediging van het bondgenootschappelijk gebied.

Northern Viking

De schepen patrouilleren, voeren samen operaties uit en doen ook gezamenlijke oefeningen. Een daarvan is Northern Viking in IJslandse wateren. Deze oefening met NAVO-bondgenoten gaat deze week al van start. Onderzeebootbestrijding is hierbij een van de speerpunten.