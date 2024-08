Vandalen stichten brand nabij speeltuin in recreatiebos Sparrenrijk in Boxtel

Zondagavond moest de brandweer in actie komen om twee kleine brandjes te blussen in recreatiebos Sparrenrijk in Boxtel. Nabij de speeltuin in de bossen niet ver van de Molenwijkseweg af, hebben vandalen twee kleine brandjes gesticht.

Mes gevonden tijdens nablussen

Hoewel de vlammen al uit waren heeft de brandweer nog nageblust met een kleinblusmiddel. Dit terwijl de politie achter de vandalen aan was gegaan. Ook werd een mes in een boomstronk aangetroffen nabij de plek waar de brandjes woedde. Nadat de brandweerlieden gecontroleerd hadden met een warmtebeeldcamera of er zeker geen hotspots meer aanwezig waren keerde men terug naar de kazerne. Of de politie de vandalen nog in de kraag heeft weten te grijpen is niet bekend.