Lijk gevonden in water Leidsekade Amsterdam

De politie heeft dinsdagmiddag in Amsterdam na een melding een lichaam in het water aan de Leidsekade aangetroffen.

Onderzoek

Nadat het lichaam uit het water was gehaald werd ter plaatse op de locatie waar het lichaam werd aangetroffen een onderzoek verricht. De politie heeft nog niet bekendgemaakt of het om een vrouw of een man gaat. Bij het onderzoek wordt ook de doodsoorzaak onderzocht.