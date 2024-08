Politie gaat uit van noodlottig ongeval bij val kind in Helmond

De politie is een onderzoek gestart naar de val van een kindje woensdagavond uit het raam van een woning in Helmond. We gaan daarin voorlopig uit van een noodlottig ongeval. Het anderhalf jaar oude meisje is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.