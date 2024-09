Zwaar vuurwerk veroorzaakt grote schade bij flats in Roosendaal

In de nacht van zaterdag 31 augustus op zondag 1 september is in Roosendaal zware schade aangericht bij twee flats door het afsteken van zwaar vuurwerk. Beide incidenten gingen gepaard met een harde explosie, waarna aanzienlijke vernielingen werden aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen.