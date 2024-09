Eelde in het teken van Corso

Het Drentse Eelde stond zaterdag weer geheel in het teken van de jaarlijkse corso. Voor de 68ste keer trokken de praalwagens door de straten.

Ook dit jaar was er door de vele deelnemers weer uren en uren in gestoken om de mooiste praalwagen te krijgen.

De praalwagen die maar liefst twee prijzen in de wacht sleepte was van de corsowijk Duinstraat. De wagen met thema ‘De Wereld in een Speeltuin’, kreeg zowel de eerste prijs en de ereprijs.