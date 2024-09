Man (31) tegen middernacht in Zwolle neergeschoten in Zwolle

Even voor middernacht vond er vrijdagavond laat een schietincident plaats aan de Luttekeweg in Zwolle. 'Hierbij raakte 1 persoon gewond. Deze is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie zaterdag.

Aanhouding verdachte

De politie liet zaterdag rond 02.00 uur weten dat er een verdachte is aangehouden en dat er nader onderzoek wordt verricht. 'De persoon die door het schietincident gewond is geraakt betreft een 31-jarige man uit Apeldoorn. De aangehouden verdachte is een 23-jarige man uit Zwolle. Het onderzoek ter plaatse is nog bezig', aldus de politie

Oproep getuigen

De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien of gehoord vannacht, of die over camerabeelden beschikken van bijvoorbeeld een dashcam of een videodeurbel om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.