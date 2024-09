Dode en gewonde bij aanrijding met trein in Almelo

Ziekenhuis

Beide personen raakten gewond waarvan één zeer ernstig. Het gaat om een 31-jarige man uit Almelo. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Aan personen die ten tijde van het incident in de buurt waren is slachtofferhulp geboden', aldus de politie.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval.