Gewonde bij steekincident in Geldrop

Omstreeks 3.10 uur ontving de hulpdiensten een melding van een mogelijk steekincident in een woning aan de Sluisstraat in Geldrop. Een 39-jarige man uit Budel raakte hierbij gewond, maar was niet in levensgevaar en nog aanspreekbaar. Ter plaatse hielden wij de 27-jarige bewoner uit Geldrop aan.